Хозяин предполагаемой нарколаборатории, которую посещал Резник, арестован

Санкт-Петербург, 11 марта. Невский районный суд Петербурга арестовал обвиняемого в распространении наркотиков Ивана Дорофеева, в квартире которого во время рейда силовиков оказался депутат петербургского ЗакСа Максим Резник, передает корреспондент ФАН.

Дорофеев отправлен судом под стражу до 9 мая 2021 года. По данным следствия, мужчина 9 марта приобрел более шести граммов конопли, которые хранил для продажи в своей квартире.

Сам обвиняемый просил суд оставить его под домашним арестом.

Напомним, в квартире Дорофеева, которая была оформлена под мастерскую, в момент рейда силовиков находился и петербургский депутат Резник. Благодаря депутатскому «иммунитету» он смог спокойно покинуть помещение, в котором, как считают правоохранители, выращивалась конопля и производились наркотики.

Как выяснилось позднее, Дорофеев приходится двоюродным братом супруге Резника Ксении Казариной. Друзья художника утверждают, что до знакомства с парламентарием Иван никаких запрещенных веществ не принимал. Источник также подтвердил, что в квартире, где прошли обыски, Резник бывал неоднократно.

Мать Дорофеева, художница Елизавета Михайлова, по данным ее знакомых, считает депутата виновным во всей этой истории. По ее словам, пагубное влияние Резника привело к увлечению сына наркотиками.

Сам Резник озвучил уже несколько вариантов, как он оказался в квартире Дорофеева во время обыска. Согласно последней из них, он пришел в студию, чтобы поздравить хозяйку Елизавету Михайлову с днем рождения.

Петербургские депутаты уже обратились в Следственный комитет РФ с требованием провести проверку в отношении Резника и лишить его статуса депутата.