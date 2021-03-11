Россия рекордно увеличила экспорт продовольствия

Москва, 11 марта. Россия нарастила экспорт продовольствия, реализовав за границей в 2020 году 79 млн тонн продукции и заработав 30,7 млрд долларов, говорится в подготовленном Минсельхозом отчете.

Прирост по сравнению с 2019 годом составил 5 миллиардов долларов. Основными покупателями продукции российских сельхозпроизводителей стали Китай, Турция и Казахстан. Всего в агрокультурной сфере Россия сотрудничает более чем со 150 странами. Новыми покупателями российского продовольствия стали Пакистан и Куба.

Экспорт зерна вырос на четверть, до 49 миллионов тонн. По сравнению с 2019 годом доход от его продажи вырос на 29%. Основными импортерами стали Турция, Египет и Саудовская Аравия. Также выросли объемы продаж за рубеж масложировой, рыбной, молочной и мясной продукции, сообщила со ссылкой на отчет Минсельхоза РФ газета «Известия».

Заместитель главы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут заявила, что Россия стала нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции, поставив за границу товара больше, чем импортировав. Это произошло впервые за «новую историю» страны, уточнила чиновница.