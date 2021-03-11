Бывшего топ-менеджера Moldindconbank Елену Платон осудили на 10 лет колонии

Москва, 11 марта. Директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон, причастную к выводу из РФ свыше 126 млрд рублей, признали виновной в совершении преступления.

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Елены Платон — сестры молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который вместе с лидером правящей в этой стране Демократической партии Владимиром Плахотнюком заочно обвиняется в организации преступного сообщества и выводе денег из России.

Тверской суд признал госпожу Платон виновной, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она подозревалась в незаконном выводе более 126 млрд рублей из России. Ей избрана мера наказания в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима и конфискация имущества.

Накануне сообщалось, что укравшего 2,5 миллиона из банка ВТБ в Санкт-Петербурге поймали в Москве он успел потратить 700 тысяч. Об этом писал «Царьград».

Суд, как сообщал ранее ФАН, арестовал на два месяца министра здравоохранения Алтая Сергея Коваленко по делам о коррупции на несколько миллионов рублей, сообщили в прокуратуре.