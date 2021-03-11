Новые санкции ЕС против России могут вступить в силу 22 марта

Брюссель, 11 марта. Послы 27 стран — участниц Европейского союза подготовили очередной черный список. В перечень вошли физические лица из разных государств, в том числе России.

Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании глав МИД стран Евросоюза. Встреча запланирована на 22 марта. По информации источника ТАСС в делегации одной из сторон в Совете ЕС, согласованные ограничения стали реакцией Брюсселя на нарушение прав человека. В черный список также включены граждане из Китая и Ливии.

«Насколько мне известно, россияне фигурируют в новом списке именно относительно прав человека в Крыму», — поделился другой информатор издания.

С инициативой введения новых санкций против России ранее выступила группа республиканцев в Палате представителей Конгресса США. Они призвали Вашингтон не на словах, а на деле противостоять строительству «Северного потока — 2». Речь идет о наложении ограничений на работу 15 судов и некоторых компаний, причастных к реализации проекта.