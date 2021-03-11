Жители Куанго благодарят армию ЦАР и российских инструкторов за спасение от боевиков

Правительственные войска недавно освободили от боевиков город Куанго, который расположен в центральной части страны. Обеспечивать безопасность местных жителей военнослужащим помогают российские инструкторы.

В населенном пункте быстро восстанавливается мирная жизнь. Вскоре его население примет участие во втором туре парламентских выборов. Однако еще несколько дней назад люди в Куанго боялись просто выйти на улицу.

«Раньше было невозможно свободно передвигаться. Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) могли остановить вас и удерживать в плену два–три дня. С января нападения участились. Мне пришлось бежать из города. Но армия и союзники освободили нас», – приводит рассказ одного из местных жителей издание Nouvelles+.

Отец троих детей 51-летний Габриэль Нганамо проживает в Куанго с 2011 года. Он также стал свидетелем террора в отношении мирного населения и лично пострадал от действий бандитов.

«27 февраля я возвращался домой и услышал крики о помощи. Побежал на звук и увидел, как трое вооруженных людей избивают юную девушку. Я не знал, что делать. Стал кричать на них, пытался остановить. Но тогда они избили меня и едва не убили. Это монстры. Поэтому я никогда не забуду вклад русских в спасение моей страны от боевиков», – сообщил журналистам Габриэль Нганамо.

На протяжении двух последних месяцев правительственные войска ЦАР успешно ведут контрнаступление на бандформирования из «Коалиции патриотов за перемены». За это время от радикалов освободили десятки населенных пунктов и стратегически важные трассы, соединяющие столицу республики Банги с соседним Камеруном.