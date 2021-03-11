Рождение в семье третьего ребенка — это, безусловно, большое счастье, которое довелось вот уже в третий раз испытать родителям. Но вместе с тем это и значительно больше хлопот, ответственности и, конечно же, материальных затрат. Вот почему так важна социальная поддержка, которую наше государство как может оказывает многодетным семьям для улучшения демографической ситуации и поднятия уровня благосостояния населения в стране. Особым видом такой поддержки, согласно президентской программе, является предоставление специальных пособий и льгот. На какие же выплаты при рождении третьего ребенка могут претендовать родители? Будет ли это пособие постоянным или единовременным и распространяется ли право получения льгот на семьи с усыновленными детьми? На эти и другие вопросы отвечает наш эксперт — юрист в области гражданского и семейного права Евгения Галкина.

Что принято понимать под «многодетностью» в России?

Основным законодательным актом, определяющим понятие многодетности, служит указ президента России «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» под номером 431, принятый в мае 1992 года. Впрочем, категоричной формулировки этого понятия в нашем законодательстве не существует, и требования к тому, чтобы признать семью многодетной в каждом регионе хоть и во многом общие, но все-таки свои. К примеру, в столице этот вопрос регулируется законом №60, принятым в ноябре 2005 года. Под многодетной этот законодательный акт понимает семью, воспитывающую троих или более детей, причем, под это количество подпадают как родные, так и усыновленные дети, а также падчерицы и пасынки.

Семья считается многодетной до тех пор, пока младший ребенок в этой ячейке общества не достиг 16-летнего возраста, а обучающиеся в рамках основных общеобразовательных программ — возраста 18 лет. Умерших детей, а также детей на полном гособеспечении и детей, в отношении которых родители лишены родительских прав, не включают в состав многодетных семей.

Как в различных регионах страны определяют набор и размеры льгот, положенных многодетным семьям?

Равно как каждый регион сам определяет критерии многодетности, устанавливает он и собственный набор социальной поддержки семей с тремя и более детьми.

«В первую очередь, список традиционных льгот зависит от того, насколько высок уровень рождаемости в данном регионе: как правило, перечень «бонусов» расширяется в расчете на то, чтобы простимулировать семьи на рождение большего количества детишек, — разъясняет Евгения Галкина. — Другие регионы, напротив, практикуют как можно более низкие суммы выплат в рамках соцподдержки или же отталкиваются от «базовых» льгот, определенных в президентском Указе №431».

В перечень базовых льгот, отказать в предоставлении которых вам не имеют права, входят следующие:

• сокращение размера оплаты за услуги ЖКХ на 30 и более процентов;

• бесплатное пользование общественным транспортом;

• бесплатная выдача лекарственных средств, предназначенных для детей до 6 лет;

• право зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения вне очереди;

• получение каждодневного льготного горячего питания в школах;

• предоставление льгот на кредитование;

• право на свободное посещение музеев и других учреждений культуры один раз в месяц;

• помощь в открытии многодетными родителями предпринимательской деятельности;

• получение дачных участков.

Для многодетных семей столицы, помимо этого, предусмотрены и другие меры поддержки, такие как бесплатная парковка, возможность открытия семейного детского сада и др.

Легко ли быть многодетным: разъясняем содержание президентских выплат на третьего ребенка

Новая соцпрограмма, направленная на улучшение материальных условий жизни многодетных семей и гарантирующая их стабильное финансовое положение, находится под личным контролем президента России Владимира Путина. В 2021 году эта значимая для каждой семьи поддержка будет идти по таким направлениям:

• помощь в погашении задолженности по открытой ипотеке: государство предоставляет семье сумму до 450 тыс. рублей, которая должна быть использована на покрытие кредита по жилью;

• различного рода социальные компенсации (льготные коммунальные платежи и др.);

• единовременная выплата (приблизительно 18 тыс. рублей), которую многодетная семья получает после рождения третьего ребенка;

• ежемесячные выплаты на содержание третьего ребенка в случае, если многодетная семья получает низкий доход.

«Президентские дотации положены как безработным, так и работающим родителям, а кроме того на них могут рассчитывать матери-одиночки. Размер этих льгот и выплат в 2021 году может повышаться за счет регионального бюджета. Пособия начисляют и выплачивают по заявлению одного из родителей (усыновителей). Такое заявление можно подать, используя интернет-портал «Госуслуги» или же обратившись в МФЦ или центр соцзащиты. Главное при этом, чтобы заявление было написано до того момента, как третьему ребенку исполнится 18 месяцев. И еще одно важное условие — малыш должен быть рожден в нашей стране и быть ее гражданином», — добавляет Евгения Галкина.

На какие еще выплаты могут рассчитывать многодетные родители?

Перед тем, как уйти в декретный отпуск, женщина получает традиционную специальную выплату — по беременности и родам. Сумму этой выплаты рассчитывают в зависимости от дохода.

Следующий шаг — получение родовых выплат, оформляемых уже после того, как третий малыш появился на свет. Такое начисление выплачивают единовременно и в 2021 году его сумма составляет примерно 20 тыс. рублей.

После этого матери начисляют пособие, которое выплачивается по уходу за ребенком до тех пор, пока ему не исполняется 1,5 лет, а если малыш был рожден после 2018 года, то и по достижении им возраста трех лет, исходя из прожиточного минимума на одного ребенка для конкретного региона.

И, безусловно, важное значение имеет такая форма господдержки многодетных семей, как предоставление материнского капитала: в 2021 году его размер в семьях с тремя детьми составит 470 тыс. рублей.

В столице России семьи, воспитывающие троих детей, также могут рассчитывать на некоторые единовременные и другие выплаты, размер которых определяется соответствующим постановлением правительства Москвы, датированным 16 декабря 2020 года. Вот основные из них:

• разовая компенсация в размере 54 754 рублей на расходы в связи с одновременным рождением троих детей;

• ежемесячные выплаты по 1315 рублей — для возмещения расходов, связанных с возрастанием стоимости жизнеобеспечения, по 1144 рубля — для компенсации расходов на коммунальные платежи и жилое помещение и по 264 рубля — за пользование телефоном;

Дорожает жизнь — становятся менее доступными и продукты питания в магазинах. В Москве эта проблема для семей с тремя детьми частично решается тем, что они могут претендовать на ежемесячное возмещение повышения стоимости пищевых продуктов. Кроме того, каждый год за счет государства в многодетных семьях становится на 10 951 рубль больше: эта сумма предназначена на приобретение школьной одежды для ребенка.

Как правильно оформить выплаты для многодетных семей?

Перед тем, как обратиться в государственные службы для начисления пособий и выплат, следует, в первую очередь, получить официальный статус многодетной семьи. В Москве для этого потребуется оставить электронное заявление на портале mos.ru. Сделать это может как мать, так и отец при наличии у всех членов семьи московской регистрации по месту жительства. Для того, чтобы заполнить интернет-заявку, потребуется внутренний паспорт заявителя, удостоверение личности супруга, свидетельство о браке (при наличии брака), свидетельства о рождении всех детей (а для достигших 14 лет — еще и паспорт либо вид на жительство), а также другие документы, в зависимости от специфики многодетной семьи (перемена ФИО, свидетельства о смерти и т. п.). Заявление должно быть рассмотрено в срок до 10 рабочих дней, а о принятом на ваш счет решении вы узнаете в виртуальном личном кабинете на портале mos.ru.

«В некоторых случаях после рассмотрения заявки у вас могут запросить подлинники некоторых документов, — предупреждает Евгения Галкина. — Их следует принести в любой территориально удобный для вас центр «Мои документы». В 10-дневный срок, начиная с того момента, как заявление будет зарегистрировано, многодетной семье должны начислить и все положенные выплаты».

На какие дополнительные льготы может претендовать семья при рождении третьего ребенка в Москве?

Чем больше детей — тем острее стоит вопрос их оперативной «доставки» в дошкольные и другие учреждения, кружки и секции, поликлинику и т. д, особенно если они расположены в достаточном удалении друг от друга. Вот почему многие многодетные семьи все чаще приобретают собственные автомобили. Благо, закон Москвы «О транспортном налоге» освобождает одного из многодетных родителей от уплаты такого налога.

Кроме того, постановлением правительства Москвы установлены льготные взносы многодетных семей на капремонт общего имущества многоквартирных домах, в которых они проживают. Этим правом они могут пользоваться до тех пор, пока младшему ребенку в семье не исполнится 16 лет (18 лет — для обучающихся по базовым образовательным программам). И, конечно же, отличным подарком от государства для семей с тремя и более детьми является уже упомянутая единовременная выплата до 450 тыс. рублей на погашение жилищного ипотечного займа.