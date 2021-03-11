«Аэрофлот» назвал сроки восстановления рынка авиаперелетов в России

Москва, 11 марта. Объем внутренних авиаперевозок в России может вернуться на докризисный уровень уже этим летом.

Полное восстановление рынка авиаперелетов может произойти в 2022–2023 годах. Об этом рассказал заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов.

«Мы считаем, что этим летом ситуация на рынке внутренних перевозок будет не хуже, чем в 2019 году. Пассажиропоток в целом восстановится только в следующем году, как мы надеемся», — заявил Панов.

Авиакомпания «Аэрофлот» получила допуски для организации регулярных рейсов в Доминикану, Катар и Тунис. Самолеты будут летать из Москвы в Пунта-Кана, Доху и Монастир. Также разрешение на полеты получила авиакомпания «Победа».