ПФР объяснил, как назначаются пенсии по старости в 2021 году

Санкт-Петербург, 11 марта. С 2019 года в России началось постепенное повышение возраста, дающего право на пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Законом предусмотрен плавный переход на новые параметры, согласно которым пенсионный возраст в 2021 году снова повысится на один год, сообщает пресс-служба ПФР.

Пенсии в 2021 году назначаются на полтора года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. Данная льгота распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства.

Таким образом, женщины, 1965 года рождения, и мужчины, 1960 года рождения, уйдут на пенсию во второй половине текущего года и первой половине 2022 года. Это зависит от того, на какое полугодие приходится день рождения.

Тем, кому по старому законодательству предстояло выходить на пенсию в 2021 году и далее, ее назначение будет происходить уже в общем порядке.

Для россиян, имеющих льготы по досрочному получению пенсии, возраст выхода на заслуженный отдых не изменился. Речь идет, к примеру, о шахтерах, горянках и других работников вредных производств. Досрочно на пенсию также уйдут педагоги, врачи и представители некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.

Как сообщал ранее ФАН, с 1 апреля 2021 года состоится плановая индексация социальных пенсий. Ожидалось, что выплаты вырастут на 2,6%, однако в среду Минтруд сообщил, что индексация будет проведена на 3,4%. После апрельской индексации средний размер социальной пенсии в России составит 10 183 рубля.

Социальные пенсии получают граждане, которым не хватило стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии, а также социально незащищенные граждане, например, дети-сироты, некоторые категории инвалидов и так далее.