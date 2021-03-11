Мать и бабушка выгнали школьницу в подъезд и избили в Подмосковье

Москва, 11 марта. Школьницу выгнали на лестничную клетку в трусах, а потом избили за плач и крики в Домодедове. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.

Конфликт начался утром, скорее всего, когда ребенка собирали в школу.

«Девочку в одних трусах, <…> за волосы выкинули в подъезд, выбросили ее вещи, одежду, портфель и заставили там одеваться», — рассказал телеканалу «360» сосед издевавшейся на девочкой семьи.

Школьница оделась и расплакалась, спустившись ниже. Видимо, это не понравилось ее бабушке и матери. В результате девочку ударили по лицу и разбили нос. После избиения старшие родственники ушли, оставив пострадавшую.

Собеседник канала отметил, что соседи уже обратились в школу и подразделение по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что девочка учится в классе выравнивания, но с ребенком там не справляются.

Ребенок растет в неполной семье. По словам соседей, родные школьницы неадекватны и постоянно «гнобят» ее. Бабушка девочки является старшей по дому.

Ранее сообщалось, что жительница Алтая избивала и морила голодом падчериц на протяжении пяти лет. Школьные учителя знали о происходящем, но семья проходила все ведомственные проверки, сообщили в Следственном комитете РФ.