Киев, 11 марта. Покинувшие Крым и Донбасс украинцы бегут в РФ из-за невозможности нормально существовать на родине. Их государство не смогло предложить им работу и достойные социальные гарантии.

Внимание на это обратил генерал украинских вооруженных сил Сергей Кривонос. Военный в рамках круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» признал поражение Киева в борьбе за разум и сердце собственного народа. По его словам, многие офицеры военно-морских сил ушли с должностей и отправились в Крым, так как на Украине им было негде жить.

«Люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории... Их тут никто не ждал, никто не поддерживал», — добавил военнослужащий.

Воссоединение полуострова с Россией произошло в 2014 году. Решение на всенародном референдуме поддержали большинство крымчан. После Москва и президент РФ Владимир Путин неоднократно называли вопрос республики закрытым.

В нынешних реалиях киевским властям необходимо задуматься над восстановлением связей с Крымом и Донбассом. Изоляция страны, в частности экономическая, от регионов не сулит ничего хорошего, ранее заявил директор Украинского института Руслан Бортник. Взаимодействие сторон — наиболее очевидный путь, заключил эксперт.