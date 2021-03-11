Бывший соратник президента Чада предупреждает об эскалации насилия после выборов

Нджамена, 11 марта. Президентские выборы в Чаде в 2021 году станут опасным испытанием для страны. В этом уверен бывший член чадского правительства Махамат Абдулай.

Он отметил, что население страны недовольно правлением Идриса Деби. Глава государства находится у власти последние 30 лет. Все эти годы граждане республики живут в нищете и не могут надеяться на справедливость.

Президент и его соратники между тем чувствуют полную безнаказанность.

Бывший политик уверен, что до выборов, запланированных на 11 апреля, напряжение достигнет пика. Люди продолжат выходить на улицы, а силовики будут жестко подавлять любой протест.

В стране уже несколько месяцев проходят демонстрации против Деби. Согласно прогнозу экс-члена правительства, некогда занимающего пост министра юстиции, уровень агрессии будет только расти, а после голосования недовольное население продолжит бастовать.

«Существует вероятность убийств, в том числе и массовых. Но режим будет делать все для сохранения власти», — заверил Абдулай.

Идрис Деби лишает оппозицию любого шанса на борьбу. Кандидатов, которые выступают против действующего президента, просто не допустили к выборам. Им угрожают и запугивают. На дом Яя Дилло Джеру, которого поддержали 13 партий, напали силовики. Они убили его мать и 11-летнего сына.

Штаб партии «Трансформаторы» взяли в осаду. Людям, находившимся фактически в окружении, не позволяли связаться с адвокатами, им не хватало еды. Некоторые кандидаты, которых пропустил суд, просто отказались принимать участие в голосовании. Так, бывший претендент на пост президента Салех Кебзабо призывает бойкотировать выборы.

При этом жители Чада не надеются на помощь Сахельской группы пяти (G5S) или Африканского союза (АС). Деби в этом году возглавил G5S, а в АС председательствует его соратник Муса Факи.

«Они не будут мешать режиму. А если и вмешаются в выборы, то только, чтобы помочь ему сохранить власть», — сказал экс-министр.

По мнению Абдулайя, спасти ситуацию в Чаде может политическая преемственность. За годы правления Деби страна скатилась по всем показателям.

По индексу человеческого развития (ИЧР) республика занимает 187-е место из 189, уровень грамотности населения составляет всего 22,3%, а доходы от нефти не попадают в госбюджет и не спасают экономику африканского государства.

Ранее стало известно, что предвыборная кампания в Чаде уже началась.