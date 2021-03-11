Ученые предложили новую теорию происхождения сверхмассивных черных дыр

Токио, 11 марта. Сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центре галактик, могли произойти из-за коллапса сверхмассивных звезд в ранней Вселенной.

Ученые еще не нашли наглядного доказательства этому процессу, но рассчитывают, что космический телескоп Джеймса Уэбба найдет такие звезды в скором будущем, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Черные дыры, которые достигают массы 105–1011 масс Солнца, находятся в центре многих галактик, но ученые долгое время спорили по поводу их происхождения. Специалисты из Японии, Тайваня и России выдвинули предположение, что такие объекты произошли от больших газовых облаков при их трансформации в релятивистскую звезду массой в несколько сотен тысяч солнечных масс.

Черные дыры не единственные массивные объекты в космическом пространстве. Недавно ФАН сообщил, что в NASA выбросили с МКС самый большой в истории мусор — использованные аккумуляторы весом в 2,5 тонны.