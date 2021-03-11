Периоды переобучения российских врачей и учителей зачтут в трудовой стаж

Астрахань, 11 марта. Периоды переобучения и дополнительного профессионального образования врачей и учителей будут включены в расчет стажа при начислении пенсий, сообщил депутат Госдумы РФ Леонид Огуль.

«Это еще одна наша общая победа», — заявил Огуль, один из авторов инициативы.

По словам парламентария, идею о включении в стаж периодов повышения профквалификации выдвинул профсоюз работников здравоохранения. Депутат обсудил инициативу в правительстве, а затем обратился с этим предложением к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой.

В начале марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий указ.

Ранее ФАН сообщал, что российские парламентарии обсуждают возможность включения периода ухода за ребенком в трудовой стаж. Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров в беседе с агентством напомнил, что в страховой (но не в трудовой) стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. В трудовой книжке период отпуска по уходу за ребенком никак не отражается.

Юрист отметил, что включение всех трех лет ухода за ребенком в трудовой стаж потребует вливания серьезных бюджетных средств, которые пока на эти цели не выделены. Поэтому на данный момент сложно оценить, когда идея будет реализована в России.