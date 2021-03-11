Росстат сообщил о подорожании сахара и подсолнечного масла

Москва, 11 марта. Цены на сахар-песок и подсолнечное масло выросли на 0,4% и 0,1% после стабилизации на предыдущей неделе.

Со 2 по 9 марта цены на яйца и куриное мясо замедлили рост. На прошлой неделе стоимость замороженного куриного мяса в РФ выросла на 1,7% против 1,8% за предыдущий период, сообщает Росстат.

«Цены на мясо кур в среднем по России выросли на 1,7%, в том числе в 51 субъекте Российской Федерации — на 0,1-2%, в 26 субъектах — на 2,1-5,4%. В пяти субъектах цены не изменились. В трех субъектах цены снизились на 0,1-0,7%», — говорится в сообщении ведомства.

В 66 российских регионах стоимость куриных яиц выросла на 0,1-3%, в двух регионах она не изменилась, а в 11 снизилась на 0,1-1,8%. Рост цен на яйца продолжался 17 недель. Также повысились цены на картофель, белокочанную капусту, репчатый лук, морковь и яблоки.

Правительство вводит в России постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, чтобы своевременно реагировать на их потенциальный рост. Это позволит наладить анализ ситуации, прогнозировать риски подорожания продукции и вовремя принимать меры для сдерживания цен.