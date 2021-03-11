Генсек ООН предупредил об угрозе голода для миллионов людей в мире

Нью-Йорк, 11 марта. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что под угрозой голода находятся множество людей по всему миру.

«Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти», — подчеркнул Антониу Гутерреш.

По словам генерального секретаря ООН, уже сейчас от недоедания страдают люди в ряде регионов Йемена, Буркина Фасо и Южного Судана. Риску голодной смерти подвергаются более 150 тысяч человек.

«Если вы не кормите людей, вы подпитываете конфликты. Конфликты приводят к голоду и недоеданию, а голод и недоедание приводят к конфликтам», — заключил Гутерреш.

Ранее ООН запросила 235,6 млн долларов в связи с ухудшением гуманитарного положения граждан Гаити. Миссия ООН 10 марта в стране представила План гуманитарного реагирования на 2021—2022 годы. Планируется оказать помощь, в том числе женщинам и детям, пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями здоровья.