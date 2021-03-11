Семьи погибших приставов и пожарных получат доплату к пенсии

Москва, 11 марта. Дополнительные выплаты в России смогут получить семьи погибших приставов, таможенников, а также сотрудников нескольких других ведомств. Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности уже рассмотрела данную инициативу.

Подготовленный законопроект затронет членов семей сотрудников таможенной службы, службы судебных приставов, службы исполнения наказаний и государственной противопожарной службы, уточнил в беседе с «РГ» председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев. Если сотрудник погибнет при исполнении служебного долга, его семье назначат дополнительные выплаты по аналогии с МВД РФ.

«Например, право на дополнительную компенсацию получит вдова сотрудника, не вступившая в повторный брак, достигшая возраста 50 лет или являющаяся инвалидом. Также право на компенсацию получат дети, не достигшие возраста 18 лет», — сообщил Груздев.

Данная выплата, по сути, является прибавкой к пенсии по потере кормильца.

Как сообщал ранее ФАН, президент РФ Владимир Путин подписал указ о ранжировании дополнительных выплат на детей от трех до семи лет, которые теперь будут зависеть от регионального прожиточного минимума ребенка. Размер денежной выплаты будет составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка для конкретного региона.

Если среднедушевой доход семьи ниже установленного минимума, пособие составит 100% прожиточного минимума ребенка, в среднем по России это около 11 тыс. рублей. Если среднедушевой доход семьи достигает минимального уровня, но не превышает его, пособие на ребенка увеличат до 75%. Если доход семьи выше, пособие, как и прежде, составит 50% от регионального прожиточного минимума ребенка.