Айза Долматова раскрыла правду о проблемах со здоровьем

Москва, 11 марта. Бывшая жена рэпера Гуфа, блогер и рэп-исполнительница Айза Долматова пожаловалась на проблемы со здоровьем, которые мешают ей жить.

Знаменитость решила пообщаться с подписчиками в Instagram Stories, где предложила задать ей несколько вопросов. Поклонники вспомнили, что Айза рассказывала о своих панических атаках, настигающих в самый неподходящий момент. У рэп-исполнительницы поинтересовались, как обстоят дела с этой проблемой сейчас.

«Пока что период ремиссии! Помогает тепло, как бы тупо это ни звучало. Но тепло и много сна дают возможность отдыхать от «паничек», — раскрыла правду о своем недуге Долматова.

Во время общения с подписчиками бывшая жена Гуфа рассказала, что ее голос прозвучит в аудиокниге «Странная история Бенджамина Баттона». Блогер рассказала, что увлекается чтением, а любовь к книгам привил ей отец, пишут «Дни.ру».

Айза Долматова в скором времени может снова выйти замуж. Рэп-исполнительница получила помолвочное кольцо от своего возлюбленного, певца Олега Майами. Бывшая жена Гуфа призналась, что избранник исполнил ее давнюю мечту.