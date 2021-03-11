Звезда сериала «Кухня» впервые рассказала о тайной свадьбе в пандемию COVID-19

Москва, 11 марта. Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань на протяжении многих лет состояла в незарегистрированном браке с оператором Кириллом Зоткиным. Недавно они расписались в ЗАГСе.

В 2016 году актриса и Зоткин провели шуточную свадебную церемонию на Бали. В светских кругах пару окрестили мужем и женой, однако официальным их брак в России не считался. Недавно Зоткин решил удивить 34-летнюю возлюбленную и во второй раз сделал ей предложение руки и сердца.

Для Горбань поступок оператора оказался полной неожиданностью. От переизбытка чувств она расплакалась. Актриса ответила возлюбленному согласием и они тихо расписались в московском ЗАГСе зимой 2021 года. Затем молодожены сходили с родителями в ресторан. Сыграть свадьбу на широкую ногу они решили позже, когда пандемия COVID-19 закончится и границы между странами вновь будут открыты. Супруги хотят улететь на Шри-Ланку и гулять там целую неделю.

«Меня захлестывали эмоции, я что-то говорила сквозь слезы, и Кирилл никак не мог разобрать, что я бормочу, все переспрашивал: так да или нет», — вспомнила Горбань момент, когда Зоткин предложил ей официально узаконить отношения. Об этом она рассказала в интервью изданию OK-magazine.

Ранее Марию Горбань заподозрили в участии в съемках фильма для взрослых. Актриса опубликовала короткое видео, на котором она лежит на кровати в нижнем белье и в шелковом халате нараспашку.