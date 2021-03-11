Связисты ЦВО проводят трехдневные учения в Самарской области

Самара, 11 марта. Бригада управления и связи общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провела учения в Самарской области.

По данным оборонного ведомства России, в маневрах приняли участие около тысячи военнослужащих. В ходе учений подразделения отработали действия при получении сигнала тревоги, а также выполнили марши несколькими воинскими эшелонами в район сосредоточения. В заданном районе началось развертывание мобильных комплексов связи.

Отмечается, что по пути следования к указанной точке военнослужащие отразили атаки условных диверсантов на колонну техники.

Учения будут проходить в течение трех дней. Военным связистам предстоит отработать организацию автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, воинских частей и подразделений, дислоцированных в регионах Поволжья, а также выполнить задачи по смене и маскировке основных и запасных позиций, после чего отразить внезапные атаки условного противника на пункты управления.

В маневрах задействовано более 200 единиц техники, в том числе новейший автоматизированный подвижный аппарат АПЕ-5К, который позволил автоматизировать и существенно повысить качество обмена информацией.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) выбили условного противника из населенного пункта в ходе ротно-командных учений в Кемеровской области.