Билл Гейтс наживется на борьбе Байдена с COVID-19

Вашингтон, 11 марта. Конгресс США одобрил «исторический» бюджет по восстановлению США после пандемии коронавируса. В него также включили инвестиции в фонды Билла Гейтса по борьбе со СПИД и малярией.

Американские консервативные СМИ продолжают дотошно изучать предложенный администрацией президента США Джо Байдена и Демократической партией бюджет на оздоровление американской экономики после пандемии COVID-19. Многие критики не стесняются в выражениях и уверяют, что законопроект «протаскивают» через Конгресс и Сенат ради наживы.

Так, например, от внимания прессы не ускользнуло, что из 1,9 триллиона долларов 3,5 миллиарда будут направлены совсем не на восстановление нации после пандемии.

«3,5 миллиарда долларов должны быть направлены на во Всемирный фонд форьбы со СПИД, малярией и туберкулезом», — перечисляет документ среди прочих расходов.

Всемирный фонд борьбы со СПИД, малярией и туберкулезом был основан в 2002 году. Основой для Фонда послужили инвестиции президента корпорации Microsoft, магната и мильтимиллиардера Билла Гейтса. С тех пор Гейтс входит в совет директоров Фонда, а также является одним из крупнейших бенефициаров Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Федеральное агентство новостей уже рассказывало о нецелевых расходах в «антиковидном» бюджете США. Так, например, председатель палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси намеревалась вывести из бюджеты 140 миллионов долларов на постройку железной дороги в своем родном округе.