Мишустин поставил задачу по субсидированию перевозок внутри России

Москва, 11 марта. Рассмотреть предложения о дополнительном субсидировании межрегиональных перевозок поручил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Распоряжение дано по итогам встречи главы кабмина с членами Совета палаты Совета Федерации. Минтранс, Минфин и Минпромторг должны выполнить его до 15 апреля и отчитаться о результатах. Цель состоит в том, чтобы снизить стоимость транспортных услуг для граждан.

Ограничительные меры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции серьезно затруднили перемещение людей, поэтому спад деловой активности в транспортной отрасли оказался беспрецедентным. Компании, работающие в сфере авиационных, железнодорожных и контейнерных перевозок, являются ключевыми клиентами лизингодателей, а последние столкнулись с неплатежами по договорам лизинга и ограничением кредитной поддержки со стороны банков.

Росавиация ранее составила список субсидированных рейсов с Дальнего Востока, которые доступны не только льготникам, но и всем жителям региона. Выполнять их будут шесть авиакомпаний, прошедших отбор.