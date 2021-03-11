Вырубивших кедр на 13 млн рублей контрабандистов задержали в Забайкалье

Чита, 11 марта. Банду преступников, занимавшихся незаконной вырубкой и контрабандой особо ценных пород незаконно добытой древесины, ликвидировали в Забайкальском крае.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, организованную группу создал руководитель одного из лесозаготовительных предприятий. Они получили в аренду участок леса для привлечения зарубежных инвестиций для развития инфраструктуры района и предоставления рабочих мест гражданам РФ. Но по факту там орудовали иностранные мигранты, которые с ведома руководства незаконно производили вырубку особо ценных пород деревьев.

Им удалось заготовить более 550 кубометров кедра и перевезти через госграницу в Китай почти 360 кубометров лесоматериалов. Ущерб от их действий составил более 13 млн рублей.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по ст. 260 и 226.1 УК РФ. Двое иностранцев были заключены под стражу. Руководителю лесозаготовительной фирмы уже предъявлены обвинения. Кроме того, по месту жительства участников банды провели обыски, изъяв лесозаготовительную технику, большое количество древесины, документацию и деньги.