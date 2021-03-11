Корвет «Сообразительный» провел артиллерийские стрельбы в Балтике

Москва, 11 марта. Экипаж корвета ВМФ РФ «Сообразительный» отработал артиллерийский бой в Балтийском море, говорится в сообщении пресс-службы Балтийского флота.

Стрельбы прошли в рамках плановых учений. Моряки выполнили более десятка различных задач, которые подразумевали ведение огня из корабельной артиллерии. Было разыграно множество различных сценариев, среди которых отражение атак с воздуха и морское сражение с кораблем условного противника.

Экипажи отработали борьбу за живучесть судна, прохождение узких участков, плавание в условиях ограниченной видимости. Военнослужащие тренировались в противодиверсионной обороне корвета. В качестве неприятеля выступали аквалангисты.

Пилоты вертолетов морской авиации Ка-27 совершили более 20 посадок на палубу «Сообразительного». Корабль при этом находился как в дрейфующем, так и движущемся состоянии. Полеты проходили в темное время суток.

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