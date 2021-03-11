ФАН собрал самые яркие моменты совещания Путина по инвестициям

Москва, 11 марта. Президент России Владимир Путин подвел промежуточные итоги развития российской экономики с членами правительства и бизнеса. ФАН сделал подборку ярких высказываний лидера страны.

Путин начал совещание с краткого анализа того, как на мировой экономике сказалась пандемия коронавируса. Президент назвал 2020 год «самым сложным в мировой экономике со времен Второй мировой войны».

«В первые в истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса», — подчеркнул Путин.

Затем российский лидер обратил внимание, что несмотря на общий тренд к снижению цен на нефть на протяжении всего прошлого года, Центробанк снизил ключевую ставку. Президент России уверен, что это как ничто другое иллюстрирует внутренние возможности российской экономики. Далее Владимир Путин предложил сосредоточиться на главной теме собрания — инвестициях.

Российская экономика стала гораздо более инвестиционно привлекательной, и в течение ближайших 14 лет объем вложений в российские государственные и частные предприятия вырастет более чем на две трети:

«Не менее чем на 70% к 2035 г. должны вырасти инвестиции в основной капитал», — заявил президент.

Также российской экономике помогли рекордно высокие цены на другие ресурсы помимо нефти, например, металлы и удобрения. Путин подчеркнул, что цены по многим позициям держат исторические максимумы. Однако бесконечно надеяться только на сырьевую экономику нельзя, и здесь с речью выступил директор компания «ФосАгро» Андрей Гурьев:

«Важнейшим условием остается сохранение базовых принципов в экономике и действующего налогового режима», — подчеркнул Гурьев и добавил, что продолжит курс на создание дополнительных рабочих мест.

В дискуссию вступил министр финансов России Антон Силуанов. Он решил объяснить как работают механизмы бизнеса и предупредил, что нельзя создавать для предпринимательства тепличные условия, так как это противоречит самой его сути.

«Бизнес на то и бизнес, что он и рискует, и пьет шампанское, когда у него хорошие заработки», — подчеркнул министр финансов.

Особенно внимание президент уделил мировой войне фармакологических гигантов из разных стран мира за получение вакцины от COVID-19. Это настоящая война, уверен президент.

«Мировой рынок вакцин - $100 млрд. И мы видим, как ведут себя конкуренты наших производителей. Заходят, небольшую партию продают этих вакцин причем со скидкой — на условиях, что все остальное, что стране нужно, будет приобретаться только у этого производителя. Борьба идет за эти рынки!» — заявил Путин.

Также в качестве подведения черты под рядом вопросов совещания Владимир Путин анонсировал подготовку послания к Федеральному собранию, на котором еще более подробно будут освещены ключевые вопросы развития России в условия пандемии коронавируса, укрепления суверенитета и борьбы с антироссийскими настроениями во всему миру.

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