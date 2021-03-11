Огурцы и помидоры подешевели в России

Москва, 11 марта. Федеральная служба государственной статистики опубликовала информацию об изменении потребительских цен в России за период со 2 по 9 марта 2021 года.

Из данных Росстата, опубликованных в отчете "Об оценке индекса потребительских цен", стало известно, что в России за подотчетный период снизилась стоимость огурцов (-5,3%) и помидоров (-1,1%). За счет этого плодоовощная продукция в среднем подешевела в стране на 0,3%.

В целом потребительские цены в РФ за последнюю неделю повысились на 0,2%, что отмечается пятую неделю подряд. С начала 2021 года показатель увеличился на 1,7%.

Сообщается, что стоимость мяса кур в среднем по России повысилась на 1,7%, а свинина подорожала на 1%. Не обошел рост цен и куриные яйца: продукт стал дороже на 0,9%.

Ранее эксперты Росстата выяснили, жители каких российских регионов проявляют наибольший интерес к культурным мероприятиям, досугу или СМИ. Больше всего времени на это тратят проживающие в Калмыкии мужчины, пишет Федеральное агентство новостей.