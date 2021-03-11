Волочкова вновь прячет лицо возлюбленного на совместных фото

Москва, 11 марта. Балерина Анастасия Волочкова недолго горевала после расставания с таинственным возлюбленным по имени Олег. Она уже нашла замену экс-бойфренду.

История нового романа Волочковой начинается также, как и прежние отношения. Танцовщица публикует в личном микроблоге Instagram фотографии с роскошными букетами цветов, намекая, что получила их от некоего поклонника. Недавно балерина решила опубликовать в разделе Stories совместное фото с новым избранником.

Волочкова сфотографировалась с высоким мужчиной на заднем дворе своего особняка. В кадр попали лишь тени пары. На фото заметно, что спутник танцовщицы стоит в неуверенной, стеснительной позе. Волочкова, наоборот, вальяжно прижимается к своему новому другу. Снимок артистка сопроводила подписью: «Сладкая парочка».

Ранее Волочкова рассказывала, что в Санкт-Петербурге живет ее тяжелобольной отец. Мужчина страдает от последствий инсульта. Балерина в начале марта ездила навещать его. Из Москвы до Северной Пальмиры ее довез на машине новый избранник.