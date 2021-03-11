Древнейшая пирамида на Земле найдена в Индонезии

Джакарта, 11 марта. Самую древнюю пирамиду в истории человечества обнаружили на индонезийском острове Ява. Ее возраст может составлять 28 тысяч лет.

Археологи совершенно случайно нашли древнейшую рукотворную пирамиду на Земле. Сообщается, что находка была обнаружена в ходе геологоразведывательных работ на склоне горы Паданг. По мнению ученых, возраст пирамиды может составлять от 9,5 тысячи до 28 тысяч лет.

Археологи знали о расположении на острове Ява древних сооружений, однако считали, что их площадь незначительна. Лишь недавно они решили заняться изучением древностей всерьез, что привело к обнаружению пирамидального сооружения. Постройка имеет площадь в 15 гектаров, что сопоставимо с размером самой горы Паданг. Анализ и сейсморазведка показали, что пирамида состоит из трех слоев. Верхний ее уровень был построен около трех тысяч лет назад, средний — семь тысяч лет назад.

Возраст нижнего уровня вызывает у ученых вопросы. Считается, что он был заложен около 28 тысяч лет назад, что настораживает специалистов. Дата основания пирамиды совпадает с временем представителей Homo sapiens на территории современной Индонезии.

Ранее археологи обнаружили на развалинах Помпеи древнюю колесницу. Несмотря на возраст в две тысячи лет, артефакт прекрасно сохранился.