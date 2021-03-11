Иосифу Пригожину грозил штраф в 10 миллионов рублей на шоу «Маска»

Москва, 11 марта. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о штрафных санкциях, грозивших ему на шоу «Маска» из-за того, что его супруга, певица Валерия сидела в жюри.

По условиям передачи все герои, выступающие в костюмах, должны скрывать свое участие в проекте, чтобы никто их не рассекретил. Для Пригожина это стало особенно непростой задачей.

«На проекте у меня были штрафные санкции в 10 миллионов рублей, потому что я спал с членом жюри. Продюсеры боялись, что я могу Валерии где-нибудь в кроватке что-то шепнуть», — поделился муж Валерии.

Штраф для остальных участников при этом составлял 3 миллиона рублей. Продюсеру удалось не рассекретить себя перед супругой, поскольку он хотел доказать жене, что умеет молчать и хранить тайны. По мнению Пригожина, если бы Валерия знала о его участии в «Маске», он не ушел бы оттуда так рано.

«Теперь она ходит такая обманутая и говорит: «Может, ты мне и изменял еще?»», — пошутил продюсер в разговоре с «Собеседником».

На шоу «Маска» Иосиф Пригожин был Ананасом. Продюсер стал вторым участником, личность которого раскрыли перед членами жюри и зрителями. Валерия была в шоке, когда узнала, что в костюме выступал ее супруг.