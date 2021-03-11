Экс-депутат Рады раскритиковал торжественное открытие женского туалета в вузе Киева

Киев, 11 марта. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко обрушился с критикой киевского вуза, где в честь 8 Марта торжественно открыли женский туалет.

Как пишет бывший нардеп в Telegram-канале, его эта ситуация очень возмутила.

«Какая страна, такие и открытия. Раньше мосты открывали, теперь туалеты!» — удивляется экс-парламентарий.

Торжественную церемонию женского сортира в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве также резко осудил украинский «языковой омбудсмен» Тарас Креминь. По его словам, Минобрнауки Украины должно провести служебную проверку, чтобы установить тех, кому пришла в голову идея провести сомнительное торжество.

«Здесь явно что-то не так. Поражен такими «праздничными» событиями в вузе», — заявил чиновник.

Позднее оказалось, что Креминь возмутился также из-за того, что мероприятие проходило на русском языке. Событие он назвал «ленточно-перерезательными лиричными выкрутасами».

Ранее Журавко назвал причины появления негативного настроя среди некоторых жителей Львова ко всему русскому. В этом, по его словам, виноваты ТВ и интернет.