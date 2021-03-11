Вильнюс, 11 марта. Корабли ВМС Литвы Jotvingis N42 и Selis P15 и один вертолет принимают участие в военно-морских учениях Совместных экспедиционных сил под руководством британских военных.

Совместные экспедиционные силы были созданы под эгидой Соединенного Королевства в 2014 году после возвращения Крыма в состав России. Кроме Великобритании, в состав сил входят военные флоты Дании, Литвы, Эстонии, Латвии, Норвегии, Нидерландов, Финляндии и Швеции.

В начале марта Совместные экспедиционные силы начали маневры в акватории Балтийского моря. В программу учений входят маневры на море, высадка десанта и моделирование военных действиях на штабных играх.

Между тем, британцы сомневаются в том, что их страна все еще может носить гордое имя «владычицы морей». В конце февраля в Ла-Манше произошел инцидент, вызвавший резонанс у пользователей Интернета из Соединенного Королевства. Федеральное агентство новостей рассказало о «погоне» британского речного патрульного корабля за российской подводной лодкой «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка».