Мясников объяснил рост летальных случаев в пандемию

Москва, 11 марта. Причины избыточной смерти во время пандемии новой коронавирусной инфекции объяснил российский доктор и телеведущий Александр Мясников.

Высокие показатели смертности связаны с тем, что из-за ситуации с пандемией все усилия врачей направлены на борьбу с COVID-19, поделился эксперт. В связи с этим некоторые люди не могут своевременно получить медицинскую помощь.

«Это не должно удивлять, потому что в принципе идет война. Реальная война с закрытием границ, с комендантским часом, с запиранием людей, с ограничением свободы людей, с неоказанием медицинской помощи», — сказал специалист в эфире YouTube-канала «СоловьевLIVE».

Согласно статистике, в США на каждого умершего от коронавируса пациента приходятся двое скончавшихся из-за неоказания медпомощи, поделился Мясников. Он также уточнил, что каждый четвертый гражданин США умирает от инфаркта до того, как доезжает до медучреждения. Пандемия оказала влияние и на показатели ранней диагностики раковых заболеваний.

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на актуальный вопрос подписчиков о вакцинации от коронавируса нового типа. В своем Telegram-канале ранее он опубликовал пост на этот счет.