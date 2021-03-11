«Тающего на глазах» Шуру призвали перестать худеть

Москва, 11 марта. Поклонники знаменитого певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) волнуются за своего кумира, который, по их мнению, слишком увлекся избавлением от лишнего веса.

Поводом для беспокойства фанатов стало видео, появившееся в Instagram исполнителя хита «Холодная луна». Артист записал ролик, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола с 8 Марта.

«Подарить ничего не могу, могу пожелать здоровья», — обратился к женщинам Шура.

Подписчики певца обратили внимание, что он буквально отощал за последнее время. Исполнителю уже пора остановиться и прекратить худеть, считают поклонники, призвавшие звезду остановиться. Некоторые даже предположили, что артист сбросил вес не просто так, а из-за проблем со здоровьем.

«Сашенька, не худей!»; «Худеете и таете на глазах»; «Хватит худеть! Больше не надо!»; «Шура очень приятный и классный! Но худеет на глазах»; «Может, он болен?» — написали комментаторы.

Шура признавался, что похудел на 35 килограммов. Сейчас певец смеется над своей «знатной ряхой», когда видит свои старые снимки.