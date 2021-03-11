Держателям карт «Мир» рассказали о новых правилах конвертации валюты

Москва, 11 марта. Платежная система «Мир» намерена с 28 апреля текущего года изменить правила конвертации валют, используя для перерасчета курс на дату проведения платежа, а не на дату клиринга.

Российские кредитные организации получили от системы технологические бюллетени с соответствующей информацией. В первую очередь нововведения затронут иностранные банки-участники, уточняет Национальная система платежных карт. Аналогичный метод конвертации уже используется в межсистемной работе с некоторыми партнерами, например, ArCa и Uzkard.

Банк России положительно принял данное решение, направленное на защиту интересов клиентов. По мнению регулятора, осуществление конвертации в день операции, а не в день расчета, между банками сделает процесс более понятным для держателей «Мир». Такие же правила конвертации валют были введены MasterCard в августе прошлого года.

Держатели карт «Мир», Mastercard и Visa смогут использовать новый сервис для безналичной оплаты Yandex Pay от «Яндекса». Клиенты смогут оплачивать свои покупки без ввода данных, при этом для них будут сохранены кешбэк и бонусы банков.