Солдаты ВС России испытывают комплекты «бесшумной» посуды

Москва, 11 марта. Военнослужащие ВС России получат новейшую посуду для приема пищи. По словам специалистов, данная посуда является практически бесшумной.

Новые комплекты посуды сделаны из прочного пластика. Отличительной особенностью является то, что столовые приборы и емкости при использовании практически не издают шума. Такой показатель является серьезным преимуществом во время выполнения боевых заданий или ведения разведки. Военнослужащие сейчас тестируют в лесах под Псковом новинку, передает телеканал «Звезда».

«Комплект состоит из универсального прибора для специй, ложки, вилки и ножа, совмещенных три в одном, емкость с изменяющимся объемом для третьего блюда», — сообщил военнослужащий Сергей.

Государственные испытания также проходят в лабораторных условиях. Специалисты тщательно проверяют посуду на отсутствие выделений вредных веществ.

Ранее военный эксперт сравнил состав российского сухого пайка и его аналогов. Также стало известно, что Минобороны России сэкономило 4,5 миллиардов рублей на новой системе выдачи питания в столовых, передает «360».