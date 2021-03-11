Европа выделила миллионы евро на спонсирование террористов и экстремистов в Израиле

Иерусалим, 11 марта. Министерство стратегического планирования Израиля в сотрудничестве с израильскими НПО раскрыло схему финансирования Брюсселем антиправительственных леворадикальных организаций.

На протяжении долгих лет Европейский союз вмешивался во внутренние дела Израиля, подогревал антиправительственные настроения и выращивал целые поколения внутренних террористов. Представитель консервативной немецкой партии «Альтернатива для Германии» в Европарламенте Йоахим Кус поделился эксклюзивной информацией с американским консервативным ресурсом Gatewaypundit.

Как сообщает депутат со ссылкой на израильские спецслужбы и НПО, за 2019 год удалось выявить не менее 13 124 712 евро,направленных антиизраильским НПО и организациям в 2019 году. Из-за отсутствия прозрачности в финансировании реальные суммы денег, вероятно, выше. Кроме того, не менее 257 450 000 евро из средств ЕС в 2019 году были переданы палестинским властям.

Также ЕС активно финансирует палестинские радикальные организации, помогает им набирать персонал и проводить консульатции. Официальный Брюссель пока не давал никаких комментариев по опубликованным немецким депутатом данными. Сам Кус призывает Европарламент и Еврокомиссию прекратить спонсировать терроризм и вмешиваться во внутренние дела суверенного государства в попытках дестабилизировать обстановку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Палестина призывает международный уголовный суд рассмотреть военные преступления израильских властей.