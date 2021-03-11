Россиянам раскрыли эффективные способы сокращения ненужных расходов

Москва, 11 марта. Экономист Михаил Делягин рассказал жителям Российской Федерации об эффективных способах экономии, которыми он пользуется сам.

Главным принципом оптимизации расходов эксперт считает отключение эмоций при потреблении. При желании совершить покупку человеку нужно подумать, сможет ли он без нее обойтись, приводит слова экономиста ФБА «Экономика сегодня».

«Вторым советом Делягин называет выявление маркетинговых уловок в магазинах», — сообщает издание.

В магазине важно ориентироваться на составленный заранее список покупок. Также экономист указывает на необходимость использования наличных денег: так россияне меньше тратят в магазинах. К тому же Делягин советует гражданам записывать свои еженедельные расходы.

Ранее в результате исследования портала SuperJob выяснилось, сколько карманных денег могут потратить российские дети. Большинство родителей предпочитают выделять своим чадам до 1000 рублей в месяц, пишет Федеральное агентство новостей.