Путин поддержал идею новых налоговых стимулов для инвесторов

Москва, 11 марта. Кабмин РФ должен проработать возможные коррективы в налоговое законодательство для ускорения инвестиционных процессов.

Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал по итогам совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

Председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, в частности, заявил о важности таких налоговых механизмов, которые будут стимулировать компании направлять текущую прибыль в новые инвестпроекты, в развитие экономики. Возврат к регулированию, блокирующему вложения (например, налог на движимое имущество), он назвал недопустимым.

Путин согласился с тем, что нужно взять за основу идеи, прозвучавшие в ходе мероприятия, и вместе с деловыми объединениями довести их до ума.

«Это не значит, что там что-то нужно кардинально менять, но и отбрасывать предложения бизнеса не нужно», — подчеркнул глава государства.

Следует подготовить систему мер, которые могли бы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России, заключил Путин.

Спецпредставитель президента Анатолий Чубайс ранее выразил мнение, что Налоговый кодекс РФ и кредитное регулирование нуждаются в реформировании.