Победительница «Мисс Тело — 2006» Полина Диброва показала стройные ноги

Курамати, 11 марта. Четвертая жена ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» модель Полина Диброва отдыхает с семьей на Мальдивах. Она показала серию ярких фото с поездки на острова.

Молодая супруга 61-летнего телеведущего взяла с собой в путешествие множество разноцветных купальников. В последние дни отдыха она решила сфотографироваться на фоне голубых волн Индийского океана в купальнике цвета фуксии. На ярком боди красовалась дерзкая надпись «Королевы рождаются в июле». Снимок модель опубликовала в Instagram.

В 2006 году Полина Диброва стала победительницей конкурса красоты «Мисс Тело». Спустя 15 лет супруга телеведущего доказала, что ее фигура до сих пор остается предметом зависти для многих девушек. На фото в купальнике Диброва продемонстрировала длинные ноги и тонкую талию — после рождения троих сыновей ей удалось остаться в форме.

«Какая у вас превосходная фигура! Купальник смотрится изумительно просто»; «Жара на втором фото! Первое более романтическое»; «Ноги-бесконечности», — прокомментировали публикацию подписчики.

Недавно 47-летний хореограф, фигурист и продюсер ледового шоу Илья Авербух объяснил, почему не ходит на репетиции молодой жены Елизаветы Арзамасовой. Он считает эту сферу жизни актрисы «интимной».