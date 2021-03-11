Инсайдеры опубликовали «живые» фотографии новых наушников Apple AirPods 3

Купертино, 11 марта. Компания Apple пока еще не предоставила информацию о новой модели беспроводных наушников, однако публикация фотографий говорит о скором анонсе устройства.

Анонимные источники разместили в Сети «живые» фотографии новых беспроводных наушников от компании Apple. Новинка получит название Apple AirPods 3, сообщает инсайдер LeaksApplePro.

Эксперты изучили фотографии новинки. Судя по опубликованному изображению, новые наушники не получат ни активного, ни пассивного шумоподавления. На это указывает отсутствие амбушюр, присутствующих в модели AirPods Pro.

Никакой официальной информации о новинки от представителей самой купертинской компании пока не поступало. Эксперты предполагают, что стоимость наушников AirPods 3 будет выше, чем стоимость AirPods 2, но ниже, чем цена AirPods Pro. На сегодняшний день Pro-версию наушников можно приобрести по средней цене в 20 тысяч рублей. Стоимость AirPods 2 составляет около 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что компания Apple проведет презентацию новой продукции в марте 2021 года. Информация официально не подтверждена, однако специалисты предполагают, что на конференции будет презентована новая версия планшета iPad Pro и умная метка AirTags.