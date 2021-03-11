Российские броневики на выставке IDEX-2021 заинтересовали иностранных покупателей

Москва, 11 марта. Международная выставка вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби принесла успех российским производителям бронеавтомобилей, к продукции которых проявили интерес зарубежные покупатели.

Генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий сообщил журналистам, что наибольший интерес вызвали бронеавтомобили «Стрела», «ВПК-Урал», «Атлет-Э». Этот интерес, по его словам, выразился в подписании контрактов на поставку нескольких партий этих машин. Красовицкий добавил, что во время выставки были достигнуты соглашения на поставку российских бронетранспортеров.

Упомянутые три бронеавтомобиля являются новинками «Военно-промышленной компании», но покупатели не утратили интерес и к уже известным машинам. Гендиректор «ВПК» отметил интерес зарубежных партнеров к линейке бронеавтомобилей».

«Заинтересованы потенциальные заказчики и в поставках шасси бронеавтомобиля «Тигр», — сообщил он.

Красовицкий подчеркнул общую положительную оценку продукции его компании со стороны участников выставки IDEX-2021, которые отметили, что «Военно-промышленная компания» идет в ногу со временем. Специалисты разных стран считают бронеавтомобили, выпускаемые на заводах «ВПК», соответствующими всем современным требованиям.

Бронеавтомобили — это, конечно, не единственное, что Россия представила на IDEX-2021. Федеральное агентство новостей рассказало, что предприятия российского ОПК привезли в Абу-Даби все самое интересное и перспективное — от новейшего автомата Калашникова АК-19 до комплексов ПВО концерна «Алмаз-Антей».

Концерн «Калашников» не устает создавать и проектировать новинки стрелкового оружия одна за другой. Телеканал «360» рассказал о проекте создания нового стрелкового оружия под мощный патрон на базе АК-308.