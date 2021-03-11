Первое фото китайской противоракетной системы HQ-19 появилось в Сети

Пекин, 11 марта. Первое изображение мобильной системы противоракетной обороны HQ-19 армии Китая было опубликовано в Сети.

Весь комплекс смонтирован на четырехосных вездеходных шасси. В HQ-19 входят радары обнаружения целей и наведения ракет, пусковые установки перехватчиков двух типов, а также командный пункт. Все машины комплекса смонтированы на четырехосных вездеходных шасси.

Китай держит в тайне все свои военные разработки. Первые упоминания о системе HQ-19 были еще в 2019 году. Единственное, что известно о китайской ПРО это то, что она схожа с американской системой Patriot. HQ-26 является эквивалентом противоракетной вертикальной SM-3, которую можно запускать из шахт и кораблей. Китайская система подобно THAAD предназначена для заатмосферного перехвата баллистических ракет.

Радиус действия HQ-19 составляет 4000 километров и она оснащена тепловой головкой наведения с боковым окном. Такие характеристики обеспечивают высокую точность и позволяют уничтожать цели в атмосфере. Китайская ПРО имеет твердотопливный двигатель.

Ранее ФАН сообщал, что Китай представил аналог российской боевой машины пехоты Т-15 «Армата». Данная модель была продемонстрирована на 15-ой Международной оборонной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.