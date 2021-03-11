Тульские чиновники осуждены по статье «Халатность» из-за гибели девочки

Тула, 11 марта. Длившееся более полутора лет резонансное уголовное дело в Туле получило логическое завершение. На скамье подсудимых оказались глава Привокзального округа города Евгений Пятисоцков и его бывший заместитель Сергей Бадакин, отвечавший за благоустройство территории. Чиновники обвинялись в халатности из-за происшествия, случившегося в июле 2019 года.

Ранее ФАН сообщал, что в поселке Рассвет погибла школьница, игравшая в футбол на спортплощадке. 10-летняя девочка получила смертельные травмы от того, что на нее упали ворота. После расследования материалы уголовного дела были направлены в суд, где вынесен приговор. По информации ФАН, в ходе разбирательства мужчины свою вину не признавали.

«Приговором Ленинского районного суда Пятисоцков и Бадакин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ и Евгению Пятисоцкову назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на три года. Сергею Бадакину назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком на три года», — заявили в Ленинском районном суде Тулы.

Кроме того, в суде уточнили, что приговор в законную силу не вступил. До этого момента осужденным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.