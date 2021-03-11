Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Житель Курской области заплатит более 100 тыс. рублей за спиленный дуб

Житель Курской области заплатит более 100 тыс. рублей за спиленный дуб

Курск, 11 марта. Правоохранители совместно с лесными инспекторами проводят проверку по факту вырубки многовекового дуба.

Мужчину, вырубившего дерево, ищет местная администрация, а также правоохранительные органы. Отмечается, что вырубили большой черешчатый дуб, ущерб от действий злоумышленника правоохранители оценили в 100 743 рубля.

Председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков отметил, что после этого инцидента в регионе будут чаще проводить проверки, чтобы выявить незаконную рубку лесных насаждений. Материалы прокурорской проверки уже направлены в ОМВД РФ по области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее телеканал «360» сообщал о вырубке деревьев в Севастополе на территории Максимовой дачи. В парке вырубили девять деревьев.

Новости партнеров