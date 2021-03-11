Житель Курской области заплатит более 100 тыс. рублей за спиленный дуб

Курск, 11 марта. Правоохранители совместно с лесными инспекторами проводят проверку по факту вырубки многовекового дуба.

Мужчину, вырубившего дерево, ищет местная администрация, а также правоохранительные органы. Отмечается, что вырубили большой черешчатый дуб, ущерб от действий злоумышленника правоохранители оценили в 100 743 рубля.

Председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков отметил, что после этого инцидента в регионе будут чаще проводить проверки, чтобы выявить незаконную рубку лесных насаждений. Материалы прокурорской проверки уже направлены в ОМВД РФ по области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее телеканал «360» сообщал о вырубке деревьев в Севастополе на территории Максимовой дачи. В парке вырубили девять деревьев.