Матч отбора к ЧМ-2022 между Россией и Мальтой может не состояться

Валлетта, 11 марта. Игра отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между Мальтой и Россией под угрозой срыва.

Проведение первого для российской футбольной сборной матча отборочного цикла к ЧМ-2022 под вопросом. Игра может не состояться из-за введения в Мальте жестких мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Times Of Malta.

Представители министерства иностранных дел островного государства уже обратились к властям с просьбой предоставить исключение для отборочного матча ЧМ при условии соблюдения протоколов по охране здоровья во время тренировок. Не исключено, что встреча, которая должна пройти 24 марта, будет сыграна на нейтральном поле в другой стране.