Эрдоган может помочь Байдену усилить влияние в Центральной Азии

Анкаре предрекли экономический крах, в Турции стремительно растет ношение гражданского оружия, республика потребовала от США не ставить ультиматумы по поводу С-400, Amnesty International призывает Европу оказать давление на Турцию — редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

ОБЩЕСТВО

В Турции стремительно растет ношение гражданского оружия

Данные турецкой жандармерии показали, что количество обращений на выдачу и ношение огнестрельного оружия в 2020 году увеличилось на 34 процента по сравнению с прошлым годом. Главное управление жандармерии получило около 13 206 заявлений на выдачу лицензии на владение оружием в 2019 году, а в 2020 году — около 17 751.

Управление безопасности Турции закупит газовые растворы и дымовые шашки

Генеральное управление безопасности Турции, полиция, отвечающая за правоохранительную деятельность, намерено организовать тендеры на приобретение 40 тонн газовых растворов для использования в газовых капсулах и бронированных водометах, сообщил в субботу новостной сайт Birgün.

Как передает газета, в период с 10 по 17 марта управление проведет четыре отдельных тендерных аукциона, при этом в список покупок ведомства также включены 3 000 единиц перцового аэрозоля, 20 000 дымовых шашек и 5 000 щитов для защиты от массовых беспорядков.

Ранее турецкие СМИ писали об объявлении турецкой жандармерии о предстоящей закупке 17 000 металлических наручников.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, binlerce gaz kapsülü, kalkan, TOMA’larda kullanılan suyun içerisine karıştırılan gaz solüsyonu ile kelepçe, cop ve robocop teçhizatı alımı için ihaleler düzenledi



Gaza boğacaklar!https://t.co/p7gNNCqfRy pic.twitter.com/SaUDccI4Mm — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 6, 2021

Суд в Турции вынес приговор по делу об убийстве посла России Андрея Карлова

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес приговор по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.

Суд приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному тюремному заключению, еще шесть человек — к срокам от 5 до 9 лет. Кроме этого, 5 человек было оправдано.

Amnesty International призывает Европу оказать давление на Турцию

Пренебрежение Турции к правам человека в последнее время стало еще более безрассудным, и европейские государства должны начать вводить санкции против Анкары, заявил 10 марта региональный директор Amnesty International в Европе Нильс Муйжниекс.

По словам Муйжниекса, турецкие власти, похоже, готовы на все, чтобы не освобождать известного курдского политика Селахаттина Демирташа и бизнесмена Османа Кавалу.

«Европейские государства должны предпринять конкретные шаги, чтобы заставить Турцию уважать права человека», — написал он.

ЭКОНОМИКА

Турции предрекли экономический крах

Чарльз Робертсон, экономист Renaissance Capital, ранее предугадавший экономический кризис 2018 года в Турции, 5 марта предсказал аналогичный сценарий.

По его мнению, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может не стерпеть повышение ставок ЦБ и пойти на снижение процентной ставки.

«Мой прогноз состоит в том, что мы вернемся к другому циклу подъема и спада, когда снижение процентных ставок во второй половине года приведет к значительному росту кредитования в 2022 году, как раз перед президентскими выборами в 2023 году, тогда в Турции произойдет еще один крах», — предположил Робертсон в интервью агентству Bloomberg.

2018’deki kur krizini tahmin eden ekonomist Charles Robertson, Türkiye'yi gelecek 2 yıl için uyardıhttps://t.co/ilNwjURvj2 pic.twitter.com/pzKBLTs5Sh — T24 (@t24comtr) March 6, 2021

Инфляция в Турции ускорилась до 15,6%

Годовая инфляция потребительских цен в Турции ускорилась до 15,6 процента в феврале, что вынудило Центральный банк сохранить жесткую денежно-кредитную политику даже после того, как процентные ставки выросли более чем в два раза.

Центральный банк Турции поднял базовую процентную ставку до 17 процентов с 8,25 процента за последние четыре месяца прошлого года, чтобы сдержать рост цен и защитить лиру. Он оставил без изменений ставки в январе и феврале.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Анкара раскритиковала руководство Иракского Курдистана из-за марки в честь визита папы римского

Турция подвергла критике иракское Региональное правительство Курдистана после выпуска памятной почтовой марки, напечатанной в честь визита папы римского Франциска в Ирак.

Турецкий МИД возмутился, что на марке изображено лицо папы римского и карта, где юго-восточные провинции Турции с преобладающим курдским населением входят в состав Курдистана.

Эрдоган уверяет, что военные учения «Голубая родина» не несут скрытых мотивов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 6 марта, что Турция не имеет скрытых мотивов в осуществлении военно-морских учений «Голубая родина» в Эгейском и Средиземном морях и лишь испытывает свои национальные системы вооружения.

Турецкий президент отметил, что «Турция не откажется от своих прав в Восточном Средиземноморье», добавив, что нынешние учения, проводимые в период с 25 февраля по 7 марта, были «более сильными и организованными».

'Mavi Vatan'da Seçkin Gözlemci Günü... Başkan Erdoğan: Denizlere hakim olan cihana hakim olur pic.twitter.com/nnEQUfu9Hq — A Haber (@Ahaber) March 6, 2021

Турция может подписать с Египтом договор о разделении морских границ

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил 6 марта, что соблюдение Египтом границ континентального шельфа Турции в тендере на разведку углеводородов в восточном Средиземноморье является «очень важным и положительным событием».

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу ранее отмечал, что Анкара может подписать соглашение о морских границах с Египтом.

Однако власти Египта пока не отреагировали на позитивные заявления Турции. Источники газеты Al Sharq рассказали, что египетские власти также не подтверждают попытки переговоров с Турцией.

Между тем, другие арабские СМИ утверждают, что комментарии и действия Турции указывают на готовность сократить эскалационную политику в регионе. Анкара предпринимает эти шаги, чтобы избежать любой критики со стороны Европейского Союза и администрации президента США Джо Байдена.

Bakan Akar: Mısır'ın Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi önemli bir gelişmehttps://t.co/OndO3IZSyy pic.twitter.com/aSAXc3bjJs — Konhaber.com ???????? (@konhaber) March 6, 2021

Турция расправляется с уйгурскими активистами

Власти Турции расправились с уйгурскими активистами после жалоб Китая, сообщает «Голос Америки».

В Турции проживает одна из крупнейших общин уйгурской диаспоры, которая регулярно устраивает акции протеста перед посольством Китая в Анкаре и консульством Китая в Стамбуле.

Тем не менее турецкая полиция недавно запретила демонстрации, ссылаясь на COVID-19 и соображения безопасности, задержав некоторых из причастных к этому, информирует «Голос Америки».

Если в 2009 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал преследование уйгуров в северо-западной провинции Китая Синьцзян «геноцидом», то в последние годы турецкие власти стали проявлять более осторожный подход, чтобы не навредить более важным экономическим отношениям с Пекином.

Эрдоган и Меркель провели переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели в пятницу видеовстречу.

Согласно заявлению канцелярии президента Турции, во время разговора Эрдоган напомнил о необходимости поддержки Европейского Союза в ситуации с сирийскими беженцами.

Два лидера также обсудили напряженность в восточном Средиземноморье и Эгейском море, где Турция продолжает конфликтовать с членами ЕС Грецией и Кипром из-за морских границ и доступа к запасам природного газа.

Эрдоган и Борис Джонсон обсудили Кипр

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор.

Лидеры обсудили проблему Кипра. Эрдоган выразил мнение, о том, что беспроигрышным решением кипрского вопроса станет создание двух отдельных государств.

Кроме этого, Джонсон и Эрдоган обсудили гуманитарную ситуацию на северо-западе Сирии, а также деятельность турецких военнослужащих в этом регионе.

Erdoğan ve Boris Johnson arasında sürpriz görüşmehttps://t.co/2Y5QLEJGkE pic.twitter.com/OwOlX3JycP — Gerçek Gündem (@gercekgundem) March 8, 2021

Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке «первого бетона» под третий блок атомной электростанции «Аккую» в Турции.

Путин принял участие в торжественной церемонии по случаю начала строительства третьего блока АЭС «Аккую» по видео-конференц-связи.

???? #ПрямойЭфир: Президент России Владимир #Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции принимают участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения энергоблока №3 АЭС #Аккую в турецкой провинции Мерсин. https://t.co/lDwQBfjWiw — МИД России ???????? (@MID_RF) March 10, 2021

США — ТУРЦИЯ

Администрация Байдена попросит Турцию провести мирные переговоры в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что администрация Байдена попросит Турцию принять у себя мирные переговоры в Афганистане, сообщил в воскресенье ресурс TOLOnews .

В письме, адресованном президенту Афганистана Ашрафу Гани, Блинкен объяснил, что Вашингтон продолжает пересмотр своей стратегии в Афганистане, но поддерживает ускорение мирных переговоров, чтобы положить конец конфликту, длившемуся два десятилетия.

Чтобы продвинуть переговоры дальше, Блинкен сказал Гани, что США попросят Турцию провести еще один раунд переговоров между афганским правительством и талибами.

«Мы попросим правительство Турции провести встречу на высшем уровне с обеих сторон в ближайшие недели для завершения мирного соглашения», — доложил Блинкен.

Exclusive: US Secretary Antony Blinken in a letter to President Ghani--similar to one shared with Chairman Abdullah--presents four suggestions for Afghan peace process (see thread): pic.twitter.com/L5fYa09Y2g — TOLOnews (@TOLOnews) March 7, 2021

Турция потребовала от США не ставить ультиматумы по поводу С-400

Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и советник по внешней политике в интервью Bloomberg, опубликованном 8 марта, заявил, что давление США с требованием отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400 может привести к обратным результатам.

Калын отметил, что Соединенные Штаты должны пойти на компромисс и укрепить стратегические отношения со своим союзником по НАТО, вместо того чтобы давить на Турцию ультиматумами, которые толкают ее в другом направлении.

Эрдоган может помочь Байдену усилить влияние в Центральной Азии

После распада Советского Союза в 1991 году Соединенные Штаты ожидали, что союзник по НАТО Турция будет противодействовать влиянию России в Центральной Азии. Спустя три десятилетия исход непродолжительного конфликта из-за анклава Нагорного Карабаха может послужить этой цели. Об этом пишет Юсуф Эрим, аналитик турецкой государственной телекомпании TRT.

«Если Америка хочет значимого влияния и присутствия в регионе, она может извлечь выгоду из дипломатического пространства, созданного Анкарой», — сказал Эрим в статье для National Interest в воскресенье.

По словам турецкого аналитика, Турция также может стать более сильным противовесом китайскому влиянию в Центральной Азии.

Will U.S. and Turkish interests align in Central Asia? https://t.co/AW7kT0SHoY — National Interest (@TheNatlInterest) March 8, 2021

Байден и дальше сохранит хладнокровие в отношении к Эрдогану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен будет исправить свое поведение, иначе президент США Джо Байден продолжит хладнокровное отношение в его адрес, считает международный журнал Foreign Policy.

Позиция Байдена по Турции отражает новый, более жесткий тон США в отношении союзника по НАТО, пишут Foreign Policy со ссылкой на интервью с более чем дюжиной официальных лиц, законодателей и других экспертов из США.

«Отношения очень сложные, и мы не в состоянии полагаться на Турцию так же, как мы полагались на нее ранее, или так, как мы полагаемся на других союзников по НАТО», — сказала Эбигейл Спанбергер, демократ, член комитета палаты представителей по международным делам.

По мнению журнала, в основе разногласий между двумя правительствами лежит агрессивный подход Турции во внешних делах, который создает ожидания потенциального кризиса с Соединенными Штатами.