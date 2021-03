Эрдоган может помочь Байдену усилить влияние в Центральной Азии

Анкаре предрекли экономический крах, в Турции стремительно растет ношение гражданского оружия, республика потребовала от США не ставить ультиматумы по поводу С-400, Amnesty International призывает Европу оказать давление на Турцию — редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Данные турецкой жандармерии показали, что количество обращений на выдачу и ношение огнестрельного оружия в 2020 году увеличилось на 34 процента по сравнению с прошлым годом. Главное управление жандармерии получило около 13 206 заявлений на выдачу лицензии на владение оружием в 2019 году, а в 2020 году — около 17 751.

Генеральное управление безопасности Турции, полиция, отвечающая за правоохранительную деятельность, намерено организовать тендеры на приобретение 40 тонн газовых растворов для использования в газовых капсулах и бронированных водометах, сообщил в субботу новостной сайт Birgün.

Как передает газета, в период с 10 по 17 марта управление проведет четыре отдельных тендерных аукциона, при этом в список покупок ведомства также включены 3 000 единиц перцового аэрозоля, 20 000 дымовых шашек и 5 000 щитов для защиты от массовых беспорядков.

Ранее турецкие СМИ писали об объявлении турецкой жандармерии о предстоящей закупке 17 000 металлических наручников.

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес приговор по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.

Суд приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному тюремному заключению, еще шесть человек — к срокам от 5 до 9 лет. Кроме этого, 5 человек было оправдано.

Пренебрежение Турции к правам человека в последнее время стало еще более безрассудным, и европейские государства должны начать вводить санкции против Анкары, заявил 10 марта региональный директор Amnesty International в Европе Нильс Муйжниекс.

По словам Муйжниекса, турецкие власти, похоже, готовы на все, чтобы не освобождать известного курдского политика Селахаттина Демирташа и бизнесмена Османа Кавалу.

Чарльз Робертсон, экономист Renaissance Capital, ранее предугадавший экономический кризис 2018 года в Турции, 5 марта предсказал аналогичный сценарий.

По его мнению, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может не стерпеть повышение ставок ЦБ и пойти на снижение процентной ставки.

Годовая инфляция потребительских цен в Турции ускорилась до 15,6 процента в феврале, что вынудило Центральный банк сохранить жесткую денежно-кредитную политику даже после того, как процентные ставки выросли более чем в два раза.

Центральный банк Турции поднял базовую процентную ставку до 17 процентов с 8,25 процента за последние четыре месяца прошлого года, чтобы сдержать рост цен и защитить лиру. Он оставил без изменений ставки в январе и феврале.

Турция подвергла критике иракское Региональное правительство Курдистана после выпуска памятной почтовой марки, напечатанной в честь визита папы римского Франциска в Ирак.

Турецкий МИД возмутился, что на марке изображено лицо папы римского и карта, где юго-восточные провинции Турции с преобладающим курдским населением входят в состав Курдистана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 6 марта, что Турция не имеет скрытых мотивов в осуществлении военно-морских учений «Голубая родина» в Эгейском и Средиземном морях и лишь испытывает свои национальные системы вооружения.

Турецкий президент отметил, что «Турция не откажется от своих прав в Восточном Средиземноморье», добавив, что нынешние учения, проводимые в период с 25 февраля по 7 марта, были «более сильными и организованными».

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил 6 марта, что соблюдение Египтом границ континентального шельфа Турции в тендере на разведку углеводородов в восточном Средиземноморье является «очень важным и положительным событием».

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу ранее отмечал, что Анкара может подписать соглашение о морских границах с Египтом.

Однако власти Египта пока не отреагировали на позитивные заявления Турции. Источники газеты Al Sharq рассказали, что египетские власти также не подтверждают попытки переговоров с Турцией.

Между тем, другие арабские СМИ утверждают, что комментарии и действия Турции указывают на готовность сократить эскалационную политику в регионе. Анкара предпринимает эти шаги, чтобы избежать любой критики со стороны Европейского Союза и администрации президента США Джо Байдена.

Власти Турции расправились с уйгурскими активистами после жалоб Китая, сообщает «Голос Америки».

В Турции проживает одна из крупнейших общин уйгурской диаспоры, которая регулярно устраивает акции протеста перед посольством Китая в Анкаре и консульством Китая в Стамбуле.

Тем не менее турецкая полиция недавно запретила демонстрации, ссылаясь на COVID-19 и соображения безопасности, задержав некоторых из причастных к этому, информирует «Голос Америки».

Если в 2009 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал преследование уйгуров в северо-западной провинции Китая Синьцзян «геноцидом», то в последние годы турецкие власти стали проявлять более осторожный подход, чтобы не навредить более важным экономическим отношениям с Пекином.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели в пятницу видеовстречу.

Согласно заявлению канцелярии президента Турции, во время разговора Эрдоган напомнил о необходимости поддержки Европейского Союза в ситуации с сирийскими беженцами.

Два лидера также обсудили напряженность в восточном Средиземноморье и Эгейском море, где Турция продолжает конфликтовать с членами ЕС Грецией и Кипром из-за морских границ и доступа к запасам природного газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор.

Лидеры обсудили проблему Кипра. Эрдоган выразил мнение, о том, что беспроигрышным решением кипрского вопроса станет создание двух отдельных государств.

Кроме этого, Джонсон и Эрдоган обсудили гуманитарную ситуацию на северо-западе Сирии, а также деятельность турецких военнослужащих в этом регионе.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке «первого бетона» под третий блок атомной электростанции «Аккую» в Турции.

Путин принял участие в торжественной церемонии по случаю начала строительства третьего блока АЭС «Аккую» по видео-конференц-связи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что администрация Байдена попросит Турцию принять у себя мирные переговоры в Афганистане, сообщил в воскресенье ресурс TOLOnews .

В письме, адресованном президенту Афганистана Ашрафу Гани, Блинкен объяснил, что Вашингтон продолжает пересмотр своей стратегии в Афганистане, но поддерживает ускорение мирных переговоров, чтобы положить конец конфликту, длившемуся два десятилетия.

Чтобы продвинуть переговоры дальше, Блинкен сказал Гани, что США попросят Турцию провести еще один раунд переговоров между афганским правительством и талибами.

Exclusive: US Secretary Antony Blinken in a letter to President Ghani--similar to one shared with Chairman Abdullah--presents four suggestions for Afghan peace process (see thread): pic.twitter.com/L5fYa09Y2g