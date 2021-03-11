В России прошло совещание по реализации федерального проекта «Чистый воздух»

Москва, 11 марта. Экспертное совещание по промежуточным итогам реализации федерального проекта «Чистый воздух» прошло на площадке ОНФ «Экология».

Качество воздуха в городах второй год входит в три основные темы, с которыми жители обращаются на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и во время большой пресс-конференции. Замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и администратор проекта Рамиль Низамов рассказал о промежуточных итогах его осуществления.

Он сообщил, что на данный момент закуплено 12 мобильных лабораторий для усиления надзора и проведено 55 экологических мероприятий. Также окончены три из четырех фаз эксперимента по квотированию выбросов веществ, которые загрязняют природу. Проведенный ОНФ опрос в прошлом году об эффективности мер показал позитивные сдвиги более чем на 30%. Представители Минприроды РФ рассказали, что планируют расширить список городов-участников проекта.

До этого сообщалось, что угольные предприятия в России будут заботиться об экологии. В стране приняли план мероприятий по снижению негативного влияния организаций на окружающую среду.