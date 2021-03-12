Экс-депутат Рады обвинил Зеленского в государственной измене

В действиях президента Украины Владимира Зеленского есть все признаки государственной измены. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился украинский политик, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Власти Украины добиваются запрета деятельности оппозиционной партии, созданной журналистом, блогером и политиком Анатолием Шарием. В Службе безопасности сообщили, что передали в министерство юстиции материалы о якобы выявленных нарушениях требований действующего законодательства при осуществлении регистрации политической силы «Партия Шария» и противоправных действиях ее лидера.

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Минюста Украины, в котором ведомство просит запретить Партию Шария. Заседание назначено на 6 апреля. Помимо этого, ранее СБУ открыла уголовное дело против Анатолия Шария. Его обвиняют в «государственной измене» и «нарушении равноправия граждан». Стало известно, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать политика, хотя все прекрасно знают, что он не проживает на территории страны длительное время. СБУ тогда же объявила блогера в розыск и запросила международную помощь для проведения следственных действий в рамках данного уголовного дела.

Сам Шарий, комментируя попытки запретить партию, заявил, что нет ни одного законного повода это сделать. Все причины указаны в Конституции Украины. Политик уверен, что партия не попадает ни под один из пунктов.

«Господи, да остановитесь же! Никакие «противоправные действия лидера» не являются основанием для запрета партии. Что вы делаете вообще?» — написал он в своем Telegram.

Политик Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, что у правоохранительных органов Украины также есть все основания возбудить уголовное дело по статье «Государственная измена» против Владимира Зеленского. Бывший депутат Рады напомнил про квартиру в Крыму, которая принадлежит украинскому лидеру.

«Я могу подсказать, в чьих действиях действительно есть измена родине. Правоохранители могут возбудить уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского. В чем суть: он имеет квартиру в Ялте. Говорят, оформлена она на супругу. Здесь могу посоветовать украинским силовикам прочитать Кодекс о браке и семье. Там четко сказано, что является общей собственностью. Я утверждаю, что Зеленский является собственником этой недвижимости. Кроме того, его семья регулярно платит за эту квартиру не гривной, а рублем. В итоге эти средства попадают в бюджет Российской Федерации», — сказал он.

Собеседник ФАН объяснил, почему Зеленский продолжает платить за свою квартиру в Ялте. По его словам, глава государства не верит, что Крым когда-то может вновь вернуться в состав Украины.

«Это классическая государственная измена. Если бы Зеленский действительно был президентом Украины, то сказал бы, что он не собирается платить за квартиру в Крыму. Но он-то сам не верит, что полуостров когда-то вернется в состав Украины, поэтому и платит за свою недвижимость в Ялте. Уголовное дело необходимо немедленно возбуждать», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее глава комитета эстонского парламента по международным делам Марко Михельсон заявил, что Таллин поможет Киеву «получить контроль» над Крымом.