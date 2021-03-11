Певице Адель не придется выплачивать алименты бывшему мужу

Лондон, 11 марта. Всемирно известная британская певица Адель не будет выплачивать алименты бывшему мужу Саймону Конекки и разделит с ним опеку над общим сыном Анджело.

Исполнительница и ее супруг официально состояли в браке почти четыре года, при этом большую часть своего состояния Адель заработала, когда была замужем. СМИ писали, что певице придется отдать Конекки от 140 до 190 миллионов долларов, поскольку брачного контракта между ними не было. Однако, если верить судебным документам, бывшим супругам удалось решить финансовый вопрос полюбовно.

«Каждая из сторон отказывается от права требовать или получать какую-либо поддержку от другой стороны», — пишет TMZ.

Адель и Конекки смогли уладить все вопросы без долгих разбирательств в суде. Соглашение между ними предусматривает интересный пункт — исполнительница не будет рассказывать о разводе и об отношениях с эск-супругом в своих песнях.

Официально развод Адель с бывшим мужем состоялся 4 марта, однако о расставании пары стало известно за два года до этого. Ожидая расторжения брака, певица заметно преобразилась и сбросила лишний вес.