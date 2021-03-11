Планета Земля в древности могла быть полностью покрыта водой

Кембридж, 11 марта. Ученые Гарвардского университета считают, что Земля не всегда отличалась наличием материков и островов. Когда-то она была полностью покрыта водой.

Американские ученые провели анализ земных недр и выяснили, что содержание воды под поверхностью Земли намного выше, чем оно было в древности. Исследователи считают, что раньше наша планета была полностью покрыта водой, однако со временем она ушла под землю. Об этом рассказало издание Planet Today.

Для подтверждения гипотезы ученые определили способность мантии Земли к поглощению воды в зависимости от температуры. Выяснилось, что объем мантии в четыре с половиной раза превышает объем океана. Это указывает на то, что весь этот объем воды когда-то занимал поверхность планеты. В древности вода не могла активно поглощаться мантией вследствие высокой температуры земной коры. Сейчас же температура намного ниже, что способствует снижению уровня океана. Ученые отмечают, что запасы воды хранятся не только в жидком уровне. В частности вода входит в состав минералов, например в вулканический оливин.

Исследователи уверены, что результаты анализа продвинут вперед процесс поисков внеземной жизни. Они считают, что жизнь может существовать и в «водных» мирах.

Ранее британские ученые обнаружили осколок метеорита, чей возраст составляет 4,5 миллиарда лет. Его состав не изменялся с момента образования Солнечной системы.