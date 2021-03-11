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Президент Армении вновь не утвердил назначение Давтяна на пост главы Генштаба

Президент Армении вновь не утвердил назначение Давтяна на пост главы Генштаба

Ереван, 11 марта. Президент Армении Армен Саркисян снова не утвердил предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна назначить Артака Давтяна главной Генштаба.

Согласно армянскому законодательству, после повторного отказа президента назначить Давтяна на должность руководителя Генштаба и отсутствия обращения в Конституционный суд со стороны главы государства генерал-лейтенант занимает указанный пост автоматически.

Ранее глава Правительства Армении Никол Пашинян предложил кандидатуру Давтяна на пост главы Генштаба, который тот уже занимал с 2018 по 2020 год. Генерал-лейтенант ушел в отставку на фоне скандала со свадьбой сына, которую провели во время введенных из-за пандемии ограничений.

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