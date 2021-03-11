Президент Армении вновь не утвердил назначение Давтяна на пост главы Генштаба

Ереван, 11 марта. Президент Армении Армен Саркисян снова не утвердил предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна назначить Артака Давтяна главной Генштаба.

Согласно армянскому законодательству, после повторного отказа президента назначить Давтяна на должность руководителя Генштаба и отсутствия обращения в Конституционный суд со стороны главы государства генерал-лейтенант занимает указанный пост автоматически.

Ранее глава Правительства Армении Никол Пашинян предложил кандидатуру Давтяна на пост главы Генштаба, который тот уже занимал с 2018 по 2020 год. Генерал-лейтенант ушел в отставку на фоне скандала со свадьбой сына, которую провели во время введенных из-за пандемии ограничений.